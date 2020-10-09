В мэрии Москвы обсуждают возможное закрытие ночных клубов, баров и караоке

14:10

Московские власти обсуждают возможность приостановки работы ночных клубов, баров и караоке. Предполагается, что подобные меры могут быть приняты из-за того, что в городе, несмотря рост количества заражений коронавирусом, многие люди продолжают вести прежний образ жизни, никак не ограничивая свой круг общения. Пока не идёт речь о закрытии ресторанов (мест, куда люди приходят поесть) . Однако вызывают обеспокоенность с точки зрения распространения коронавируса питейные и ночные заведения с большим скоплением людей.

Ранее в Москве, с 5 октября, было предписано всем работодателям перевести на удаленную работу не менее 30% персонала, всех сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.