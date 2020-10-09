В мэрии Москвы обсуждают возможное закрытие ночных клубов, баров и караоке
14:10 09.10.2020
Московские власти обсуждают возможность приостановки работы ночных клубов, баров и караоке. Предполагается, что подобные меры могут быть приняты из-за того, что в городе, несмотря рост количества заражений коронавирусом, многие люди продолжают вести прежний образ жизни, никак не ограничивая свой круг общения. Пока не идёт речь о закрытии ресторанов (мест, куда люди приходят поесть) . Однако вызывают обеспокоенность с точки зрения распространения коронавируса питейные и ночные заведения с большим скоплением людей.
Ранее в Москве, с 5 октября, было предписано всем работодателям перевести на удаленную работу не менее 30% персонала, всех сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
НОВОСТИ
- 14:12 09.10.2020
- Жириновский призывал не пускать на выборы кандидатов, не сделавших прививку от коронавируса
- 14:00 09.10.2020
- Демократы намерены оценить психическое здоровье Трампа
- 13:32 09.10.2020
- Глава МИД Дании на встрече с Лавровым заявил, что хотел бы обсудить ситуацию с Навальным
- 13:20 09.10.2020
- Число компаний в РФ, проводящих небольшие сокращения, выросло в два раза за месяц - опрос
- 13:05 09.10.2020
- Пассажирские автобусные перевозки в РФ за 8 месяцев сократились на 30%
- 13:00 09.10.2020
- В новом КоАП сохранятся действующие дорожные штрафы - депутат Госдумы
- 12:32 09.10.2020
- Сменился глава ОРКК
- 12:14 09.10.2020
- Нобелевская премия мира 2020 года присуждена Всемирной продовольственной программе
- 12:05 09.10.2020
- Пашинян поблагодарил премьеров стран ЕАЭС, прибывших в трудное для его страны время
- 12:00 09.10.2020
- В случае задержания в РФ белорусских оппозиционеров экстрадируют на родину - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать