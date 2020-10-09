На центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке начались столкновения

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Столкновения начались на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке. Здесь проходит митинг сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Омурбека Бабанова.

Митингующие используют палки и пластиковые бутылки, прозвучало несколько хлопков, похожих на выстрел, передаёт РИА Новости.

Президент Киргизии ранее приказал ввести режим ЧП в Бишкеке. Причиной называются массовые беспорядки. Они начались в Киргизии после выборов в парламент, которые прошли 4 октября. 9 октября президент Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку премьера Кубатбека Боронова и правительство, а также уволил главу Госкомитета нацбезопасности Орозбека Опумбаева. Говорит Москва