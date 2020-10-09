В Кремле не исключили принятия мер контроля на въезде в регионы РФ

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле допустили принятие мер контроля на въезде в регионы РФ. По словам пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, данные шаги со стороны властей будут предприниматься, исходя из реалий на фоне пандемии.

При этом он подчеркнул, что речь не идёт о перекрытии границ регионов.

За последние сутки в России было выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусом — 12 126. Говорит Москва