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НОВОСТИ

В Кремле не исключили принятия мер контроля на въезде в регионы РФ

15:12 09.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле допустили принятие мер контроля на въезде в регионы РФ. По словам пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, данные шаги со стороны властей будут предприниматься, исходя из реалий на фоне пандемии.

При этом он подчеркнул, что речь не идёт о перекрытии границ регионов.

За последние сутки в России было выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусом — 12 126.  Говорит Москва

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