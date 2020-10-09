В Кремле не исключили принятия мер контроля на въезде в регионы РФ
15:12 09.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Кремле допустили принятие мер контроля на въезде в регионы РФ. По словам пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, данные шаги со стороны властей будут предприниматься, исходя из реалий на фоне пандемии.
При этом он подчеркнул, что речь не идёт о перекрытии границ регионов.
За последние сутки в России было выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусом — 12 126. Говорит Москва
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