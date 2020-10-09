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Лукашенко анонсировал кадровые перестановки в вузах из-за поведения студентов

15:32 09.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Александр Лукашенко анонсировал кадровые перестановки в вузах Белоруссии из-за поведения студентов.

Он считает, что многие учащиеся продемонстрировали небрежное отношение к высшему образованию. Лукашенко пообещал, как он выразился, «решить проблему» в течение недели.

Также он считает нужным сформировать в основных СМИ Белоруссии так называемое «ядро», которое будет отстаивать информационный суверенитет страны.  Эхо Москвы

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