Лукашенко анонсировал кадровые перестановки в вузах из-за поведения студентов
15:32 09.10.2020 Источник: Эхо Москвы
Александр Лукашенко анонсировал кадровые перестановки в вузах Белоруссии из-за поведения студентов.
Он считает, что многие учащиеся продемонстрировали небрежное отношение к высшему образованию. Лукашенко пообещал, как он выразился, «решить проблему» в течение недели.
Также он считает нужным сформировать в основных СМИ Белоруссии так называемое «ядро», которое будет отстаивать информационный суверенитет страны. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 15:12 09.10.2020
- В Кремле не исключили принятия мер контроля на въезде в регионы РФ
- 15:00 09.10.2020
- На центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке начались столкновения
- 14:32 09.10.2020
- Нагорному Карабаху грозит гуманитарная катастрофа - Пашинян
- 14:12 09.10.2020
- Жириновский призывал не пускать на выборы кандидатов, не сделавших прививку от коронавируса
- 14:10 09.10.2020
- В мэрии Москвы обсуждают возможное закрытие ночных клубов, баров и караоке
- 14:00 09.10.2020
- Демократы намерены оценить психическое здоровье Трампа
- 13:32 09.10.2020
- Глава МИД Дании на встрече с Лавровым заявил, что хотел бы обсудить ситуацию с Навальным
- 13:20 09.10.2020
- Число компаний в РФ, проводящих небольшие сокращения, выросло в два раза за месяц - опрос
- 13:05 09.10.2020
- Пассажирские автобусные перевозки в РФ за 8 месяцев сократились на 30%
- 13:00 09.10.2020
- В новом КоАП сохранятся действующие дорожные штрафы - депутат Госдумы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать