Лукашенко анонсировал кадровые перестановки в вузах из-за поведения студентов

15:32 Источник: Эхо Москвы

Александр Лукашенко анонсировал кадровые перестановки в вузах Белоруссии из-за поведения студентов.

Он считает, что многие учащиеся продемонстрировали небрежное отношение к высшему образованию. Лукашенко пообещал, как он выразился, «решить проблему» в течение недели.

Также он считает нужным сформировать в основных СМИ Белоруссии так называемое «ядро», которое будет отстаивать информационный суверенитет страны. Эхо Москвы