Швейцария повторно включила РФ в список стран, по прибытии из которых требуется карантин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Швейцарии повторно включили Россию с 12 октября в список государств, представляющих повышенный риск заражения коронавирусом. Согласно обновленному в пятницу списку, опубликованному на сайте Федерального управления здравоохранения, в него также добавлены Грузия, Иордания, Иран, Канада и Словакия.

В этом перечне с 12 октября значится 61 страна и территория. По прибытии из них всем пассажирам, включая швейцарских граждан, требуется проходить обязательный 10-дневный карантин. За несоблюдение этого положения предусмотрен штраф в размере 10 тысяч франков (около 11 тысяч долларов).

Россия прежде входила в карантинный список Швейцарии, однако была исключена из него 8 августа ввиду улучшения ситуации с коронавирусом. Перечень стран регулярно обновляется.