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НОВОСТИ

В столицу Киргизии, где объявлено ЧП, входят военная техника и военнослужащие

16:12 09.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная техника и военнослужащие начали прибывать в столицу Киргизии, передает корр. ТАСС с места событий. Колонны военных грузовиков с военнослужащими в пятницу замечены в южной и западной части Бишкека.

Ранее в пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков своим указом ввел в столице чрезвычайное положение. Оно начнет действовать с 20:00 по местному времени (17:00 мск).

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