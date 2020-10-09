Британия хотела бы поставлять летальное оружие на Украину - The Guardian

16:32 Источник: Эхо Москвы

Британские власти, по данным газеты The Guardian, хотели бы поставлять летальное оружие на Украину. Издание ссылается на руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака.

Как утверждается, он заявил об этом на одном из мероприятий в Лондоне.

Ермак уточнил, что контракт, который хочет заключить Великобритания с Украиной, предусматривает выделение 1 миллиарда фунтов стерлингов. Эхо Москвы