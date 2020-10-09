Реальный эффективный курс рубля в сентябре упал на 2,3%, с начала года - на 15,2%
17:00 09.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в сентябре 2020 г. опустился на 2,3% по отношению к показателю за предыдущий месяц, а с начала года упал на 15,2%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
При этом в III квартале текущего года показатель опустился на 4,5% по сравнению с II кварталом и на 12,3% к декабрю 2019 г.
За январь - сентябрь 2020 г. реальный эффективный курс рубля снизился на 4,9% в годовом выражении.
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