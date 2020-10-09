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Чистый отток капитала из РФ за 9 месяцев 2020 года вырос на 65,9% - до $35,5 млрд

17:12 09.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь - сентябрь 2020 года увеличился, по предварительной оценке ЦБ РФ, на 65,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 35,5 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении Банка России.

По итогам девяти месяцев 2019 г. показатель находился на уровне 21,4 млрд долларов.

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