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Сейчас нагорно-карабахский конфликт решается военным путем - Алиев

17:40 09.10.2020 Источник: Интерфакс

Сейчас нагорно-карабахский конфликт решается военным путем, затем будет решаться политическим путем, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"От посредников и руководителей некоторых международных организаций звучали заявления о том, что военного решения карабахского конфликта нет. Я с этим тезисом не был согласен, и я оказался прав. На протяжении 30 лет шли переговоры, и вопрос не сдвинулся с места, нам не дали ни сантиметра оккупированной земли. Агрессора не смогли заставить покинуть наши земли и выполнить резолюции ООН. Сейчас конфликт решается военным путем, затем - политическим", - сказал Алиев в пятницу в обращении к народу.

По его словам, Азербайджан дает Армении последний шанс на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

"Глава МИД Армении направился в Москву на переговоры по Карабаху. Вчерашние и позавчерашние события на политической арене показали, что руководство Армении, наконец-то, стало осознавать, что будет действовать в соответствии с нашими условиями. Мы даем (Армении) шанс уйти с наших территорий мирным путем. Мы всё равно вернем эти территории и восстановим свою территориальную целостность. Мы не хотим кровопролития, но хотим свои территории, и им не стоит упускать этот шанс", - заявил Алиев.

Он добавил, что сегодняшняя встреча в Москве "внесет ясность во многие вопросы".

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