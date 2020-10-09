Сейчас нагорно-карабахский конфликт решается военным путем - Алиев
17:40 09.10.2020 Источник: Интерфакс
Сейчас нагорно-карабахский конфликт решается военным путем, затем будет решаться политическим путем, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"От посредников и руководителей некоторых международных организаций звучали заявления о том, что военного решения карабахского конфликта нет. Я с этим тезисом не был согласен, и я оказался прав. На протяжении 30 лет шли переговоры, и вопрос не сдвинулся с места, нам не дали ни сантиметра оккупированной земли. Агрессора не смогли заставить покинуть наши земли и выполнить резолюции ООН. Сейчас конфликт решается военным путем, затем - политическим", - сказал Алиев в пятницу в обращении к народу.
По его словам, Азербайджан дает Армении последний шанс на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.
"Глава МИД Армении направился в Москву на переговоры по Карабаху. Вчерашние и позавчерашние события на политической арене показали, что руководство Армении, наконец-то, стало осознавать, что будет действовать в соответствии с нашими условиями. Мы даем (Армении) шанс уйти с наших территорий мирным путем. Мы всё равно вернем эти территории и восстановим свою территориальную целостность. Мы не хотим кровопролития, но хотим свои территории, и им не стоит упускать этот шанс", - заявил Алиев.
Он добавил, что сегодняшняя встреча в Москве "внесет ясность во многие вопросы".
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