Требования режима ЧП в Бишкеке начнут действовать с 10-го октября

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Требования режима чрезвычайного положения, которое ранее было введено в Бишкеке президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, станут обязательными к исполнению с 10 октября. Об этом сообщает в пятницу МВД республики.

"Министерство внутренних дел заявляет, что чрезвычайное положение вступает в силу на территории города Бишкек с 10 октября 2020 года в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка", - говорится в сообщении.