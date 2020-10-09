Требования режима ЧП в Бишкеке начнут действовать с 10-го октября
18:10 09.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Требования режима чрезвычайного положения, которое ранее было введено в Бишкеке президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, станут обязательными к исполнению с 10 октября. Об этом сообщает в пятницу МВД республики.
"Министерство внутренних дел заявляет, что чрезвычайное положение вступает в силу на территории города Бишкек с 10 октября 2020 года в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка", - говорится в сообщении.
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