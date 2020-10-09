Росприроднадзор пока не нашел каких-то особых веществ в Авачинском заливе
18:30 09.10.2020 Источник: Интерфакс
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на оперативном совещании доложила главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину, что при исследовании проб из Авачинского залива специалисты в лабораториях не обнаружили каких-либо специфических веществ, сообщается на сайте правительства Камчатского края.
"На сегодня никакие специфические вещества в акватории Авачинского залива по результатам исследований не обнаружены", - сказала Родионова, слова которой приведены в сообщении.
В то же время глава Росприроднадзора добавила, что анализ собранных проб не прекращается. Работы продолжаются.
Она также рассказала о том, что впервые в истории Росприроднадзора для глубоководных исследований Авачинского залива был использован аппарат для подводной съёмки.
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