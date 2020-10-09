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Данные о работниках "на удаленке" нужны для анализа, а не для слежки за москвичами

18:40 09.10.2020 Источник: Интерфакс

Передаваемые работодателями сведения о переведенных на удаленную работу сотрудниках не являются персональными данными, они необходимы для более глубоко анализа влияния принимаемых мер на заболеваемость коронавирусом, а не для слежки за москвичами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

"В соответствии с указом мэра Москвы № 97-УМ (о переводе не менее 30% сотрудников на "удаленку" - ИФ) работодателям не надо предоставлять персональные данные сотрудников, переведенных на удаленную работу. Обращаем внимание на то, что номера телефонов, транспортных карт и государственных регистрационных знаков автомобилей без указания ФИО или иных сведений, позволяющих установить личность конкретного гражданина, не являются персональными данными", - сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что "сведения о сотрудниках, переведенных на удаленную работу, необходимы для более глубокого анализа влияния принятых мер на динамику распространения коронавирусной инфекции".

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