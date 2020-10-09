Эсминец ВМС США вторгся в в территориальные воды Китая - Командование НОА
18:50 09.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эсминец ВМС США "Джон Маккейн" вторгся в территориальные воды Китая у архипелага Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая старшего полковника Чжан Наньдуна.
"9 октября ракетный эсминец ВМС США "Джон Маккейн" без разрешения правительства КНР самовольно вторгся в территориальные воды возле китайских островов Сиша", - указывается в заявлении. "Требуем от США немедленно прекратить такие провокационные действия, строго контролировать операции морских и воздушных сил во избежание случайных инцидентов", - отметил Чжан Наньдун.
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