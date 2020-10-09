0
0
190
НОВОСТИ

Эсминец ВМС США вторгся в в территориальные воды Китая - Командование НОА

18:50 09.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эсминец ВМС США "Джон Маккейн" вторгся в территориальные воды Китая у архипелага Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая старшего полковника Чжан Наньдуна.

"9 октября ракетный эсминец ВМС США "Джон Маккейн" без разрешения правительства КНР самовольно вторгся в территориальные воды возле китайских островов Сиша", - указывается в заявлении. "Требуем от США немедленно прекратить такие провокационные действия, строго контролировать операции морских и воздушных сил во избежание случайных инцидентов", - отметил Чжан Наньдун.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:15 09.10.2020
Поставлен новый рекорд роста заболеваемости COVID-19 за сутки в мире - ВОЗ
0
32
20:00 09.10.2020
К программе COVAX присоединилась 171 страна - ВОЗ
0
75
19:50 09.10.2020
Минздрав Подмосковья: В случае признаков респираторного заболевания нужно вызвать врача на дом, а не заниматься самолечением
0
73
19:05 09.10.2020
Прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19 - Мэр Москвы
0
141
18:45 09.10.2020
Расширен список российских городов, из которых возобновлено международное сообщение
0
166
18:42 09.10.2020
Число пациентов в больницах с COVID-19 сейчас на 40% меньше, чем весной - Собянин
0
177
18:40 09.10.2020
Данные о работниках "на удаленке" нужны для анализа, а не для слежки за москвичами
0
167
18:30 09.10.2020
Росприроднадзор пока не нашел каких-то особых веществ в Авачинском заливе
0
157
18:10 09.10.2020
Требования режима ЧП в Бишкеке начнут действовать с 10-го октября
0
189
17:42 09.10.2020
К 2030 году доля электромобилей в мировых продажах может достигнуть 30% – прогноз экспертов Алюминиевой ассоциации
0
221

Возврат к списку