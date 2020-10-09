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Расширен список российских городов, из которых возобновлено международное сообщение

18:45 09.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство разрешило выполнять международные рейсы еще из четырех российских городов: Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска. Об этом говорится в сообщении Росавиации. Рейсы из этих городов можно выполнять уже с сегодняшнего дня.

"Расширен список российских городов, из которых возобновлено международное сообщение. В соответствии с решением правительства Российской Федерации, с 9 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск", - отмечается в сообщении Росавиации.

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