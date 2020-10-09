Число пациентов в больницах с COVID-19 сейчас на 40% меньше, чем весной - Собянин

18:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество пациентов, госпитализированных с коронавирусом, уменьшилось в Москве на данный момент на 40% по сравнению с весенним пиком прохождения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу в интервью Первому каналу.

"Коечный фонд в меньшей степени загружен, чем весной. У нас сегодня в сутки проводится около 1 тыс. госпитализаций, в пик весной было 1,7 тыс. [госпитализаций]", - сказал он.