Прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19 - Мэр Москвы

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прошедшая неделя не принесла заметных улучшений в ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Москве. У более 3000 человек в день диагностируют коронавирус, также растёт количество госпитализаций – до 900-1000 человек ежедневно. "Мы открыли резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском. Вероятно, вскоре придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе", - написал мэр Сергей Собянин в своём блоге.

При этом, по словам градоначальника, двухнедельные каникулы в школах, перевод сотрудников на удаленку и домашний режим для москвичей старше 65 лет повлияли на количество пассажиров в общественном транспорте. Их стало меньше на 800 тыс. в день в метро, и на 400 тыс. в на земном транспорте.

«Практически не уменьшилось и количество пассажиров старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, - констатировал мэр. - Это тревожит больше всего. Пожилые люди являются основной группой риска. Если в начале пандемии пациенты 65+ составляли около 20% пациентов коронавирусных стационаров, то в сентябре-октябре их доля вплотную приблизилась к 50%».

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