Минздрав Подмосковья: В случае признаков респираторного заболевания нужно вызвать врача на дом, а не заниматься самолечением

19:50

Фото пресс-службы правительства

Московской области

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова отметила на пресс-конференции, что особенность текущего сезона - сочетания ежегодной ОРВИ и новой инфекции коронавируса.

«Понятно, что маска не защищает на 100%, но при ее наличии значительно меньше шансов заразиться. Если даже инфекция попадет в организм, то тяжесть заболевания зависит от концентрации вируса в нем, - сказала министр. - Особенно важно своевременно обращаться за медицинской помощью - вызывать врача на дом, чтобы он осмотрел вас».

Светлана Стригункова сообщила, что в Подмосковье развернуто почти 9 тысяч инфекционных коек. Сформирован 3-месячный запас СИЗов для медицинских специалистов, есть все необходимые препараты для лечения пациентов с COVID-19. При этом продолжает оказываться плановая и экстренная медпомощь.

«Мы не можем отвлечь всех врачей от текущей работы. Губернатором принято решение - обеспечить поликлиники дополнительным транспортом. Уже заказано более 200 автомобилей, чтобы доставлять медиков к пациентам. Таким образом, мы надеемся увеличить охват посещения наших пациентов на дому», - сказала министр.

По словам главы регионального Роспотребнадзора Ольги Микаиловой, важно не только носить маску, но и соблюдать другие правила безопасности: «Это социальное дистанцирование, частое мытье рук, дезинфекция предметов - особенно телефонов, ноутбуков, планшетов».

Главврач Ногинской районной больницы Сергей Лившиц добавил, что эти меры позволят не допустить запредельной нагрузки на систему здравоохранения: «Эти простые ограничительные меры и социально ответственное поведение жителей дают возможность здравоохранению нормально функционировать и справляться с сегодняшними вызовами».

В Московской области продолжается вакцинация от гриппа – уже привито более 1,5 млн человек. По поручению Губернатора для вакцинации на предприятиях организовано более 300 выездных бригад. В ноябре планируется начать вакцинацию от коронавируса.