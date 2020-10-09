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НОВОСТИ

К программе COVAX присоединилась 171 страна - ВОЗ

20:00 09.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

171 страна присоединилась к международному механизму COVAX, цель которого заключается в обеспечении равного доступа к вакцинам от коронавируса. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На текущей неделе Китай и Республика Корея присоединились к механизму COVAX, и общее число государств и экономик, ставших частью этой инициативы доступа к вакцинам, достигло 171", - сказал он. "Мы ведем дискуссии [о присоединении к COVAX] с остальными странами", - добавил гендиректор ВОЗ.

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