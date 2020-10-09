0
0
0
НОВОСТИ

Поставлен новый рекорд роста заболеваемости COVID-19 за сутки в мире - ВОЗ

20:15 09.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 36,36 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 350 тыс., что представляет собой новый рекорд роста заболеваемости за сутки. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 6,3 тыс., приблизившись к 1,056 млн.

По состоянию на 16:36 мск 9 октября, в мире были зарегистрированы 36 361 054 инфицированных и 1 056 186 умерших. Число заразившихся за сутки выросло на 350 766, число умерших увеличилось на 6 339. До сих пор рекордным считался суточный рост в 338 779 заразившихся, зафиксированный 8 октября.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 09.10.2020
К программе COVAX присоединилась 171 страна - ВОЗ
0
75
19:50 09.10.2020
Минздрав Подмосковья: В случае признаков респираторного заболевания нужно вызвать врача на дом, а не заниматься самолечением
0
73
19:05 09.10.2020
Прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19 - Мэр Москвы
0
141
18:50 09.10.2020
Эсминец ВМС США вторгся в в территориальные воды Китая - Командование НОА
0
209
18:45 09.10.2020
Расширен список российских городов, из которых возобновлено международное сообщение
0
166
18:42 09.10.2020
Число пациентов в больницах с COVID-19 сейчас на 40% меньше, чем весной - Собянин
0
177
18:40 09.10.2020
Данные о работниках "на удаленке" нужны для анализа, а не для слежки за москвичами
0
167
18:30 09.10.2020
Росприроднадзор пока не нашел каких-то особых веществ в Авачинском заливе
0
157
18:10 09.10.2020
Требования режима ЧП в Бишкеке начнут действовать с 10-го октября
0
189
17:42 09.10.2020
К 2030 году доля электромобилей в мировых продажах может достигнуть 30% – прогноз экспертов Алюминиевой ассоциации
0
221

Возврат к списку