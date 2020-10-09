Поставлен новый рекорд роста заболеваемости COVID-19 за сутки в мире - ВОЗ
20:15 09.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 36,36 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 350 тыс., что представляет собой новый рекорд роста заболеваемости за сутки. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 6,3 тыс., приблизившись к 1,056 млн.
По состоянию на 16:36 мск 9 октября, в мире были зарегистрированы 36 361 054 инфицированных и 1 056 186 умерших. Число заразившихся за сутки выросло на 350 766, число умерших увеличилось на 6 339. До сих пор рекордным считался суточный рост в 338 779 заразившихся, зафиксированный 8 октября.
Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.
НОВОСТИ
- 20:00 09.10.2020
- К программе COVAX присоединилась 171 страна - ВОЗ
- 19:50 09.10.2020
- Минздрав Подмосковья: В случае признаков респираторного заболевания нужно вызвать врача на дом, а не заниматься самолечением
- 19:05 09.10.2020
- Прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19 - Мэр Москвы
- 18:50 09.10.2020
- Эсминец ВМС США вторгся в в территориальные воды Китая - Командование НОА
- 18:45 09.10.2020
- Расширен список российских городов, из которых возобновлено международное сообщение
- 18:42 09.10.2020
- Число пациентов в больницах с COVID-19 сейчас на 40% меньше, чем весной - Собянин
- 18:40 09.10.2020
- Данные о работниках "на удаленке" нужны для анализа, а не для слежки за москвичами
- 18:30 09.10.2020
- Росприроднадзор пока не нашел каких-то особых веществ в Авачинском заливе
- 18:10 09.10.2020
- Требования режима ЧП в Бишкеке начнут действовать с 10-го октября
- 17:42 09.10.2020
- К 2030 году доля электромобилей в мировых продажах может достигнуть 30% – прогноз экспертов Алюминиевой ассоциации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать