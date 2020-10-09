Поставлен новый рекорд роста заболеваемости COVID-19 за сутки в мире - ВОЗ

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 36,36 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 350 тыс., что представляет собой новый рекорд роста заболеваемости за сутки. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 6,3 тыс., приблизившись к 1,056 млн.

По состоянию на 16:36 мск 9 октября, в мире были зарегистрированы 36 361 054 инфицированных и 1 056 186 умерших. Число заразившихся за сутки выросло на 350 766, число умерших увеличилось на 6 339. До сих пор рекордным считался суточный рост в 338 779 заразившихся, зафиксированный 8 октября.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.