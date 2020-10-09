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НОВОСТИ

Власти США готовят новый пакет антикризисных мер на рекордную сумму

20:30 09.10.2020 Источник: Интерфакс

Белый дом готовит новый пакет мер по стимулированию роста экономики США, пострадавшей от пандемии COVID-19, на сумму $1,8 трлн, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ожидается, что министр финансов страны Стивен Мнучин обсудит предложение со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси в пятницу.

Объем пакета станет крупнейшим предложением на сегодняшний день в длительных переговорах с демократами в Конгрессе. Предложение Белого дома ознаменует собой дальнейшее уменьшение дистанции между администрацией и лидерами демократов по поводу общей стоимости мер по поддержке экономики, отмечает издание.

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