Россия и Китай лишь мечтают об оружии, которое есть у США - Трамп

20:50

США имеют новые вооружения, которыми не располагают другие страны, Россия и Китай лишь "мечтают" о таком оружии. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в пятницу в интервью радиопрограмме "Раш Лимбо шоу".

"Наши вооруженные силы - самые мощные в мире, - подчеркнул он. - У нас есть новые ракеты. У нас есть такое, чего нет больше ни у кого. Россия мечтает о том, что есть у нас. Китай мечтает о том, что есть у нас".