Президент США "похвастался" своими антироссийскими инициативами
21:20 09.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп считает, что его политика в отношении России была наиболее жесткой по сравнению с проводившейся ранее. С таким заявлением он выступил в пятницу в интервью радиопрограмме "Раш Лимбо шоу".
"Никто не проводил в отношении России более жесткую политику, чем я, - подчеркнул он. - Я добился того, чтобы расходы НАТО на оборону от России были увеличены. Я указал на проблему с газопроводом "Северный поток - 2" и заявил Германии: вы платите России миллиарды долларов, а мы защищаем вас от России, что за сделку вы заключили? Я предоставил противотанковые комплексы Украине, в то время как администрация [экс-президента США Барака] Обамы поставляла туда подушки".
"Я предоставил им [Украине] денежные средства, крупные средства, - добавил он. - Никто ранее не проводил столь жесткой политики в отношении России".
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