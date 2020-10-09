Почти 83% умерших от ковида это граждане старше 60 лет - Собянин

21:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 83% умерших от коронавируса граждан в Москве - люди в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"Если посмотреть сухую статистику, то она, конечно, ужасает. Почти 83% умерших от ковида это граждане старше 60 лет. Половина из всех умерших - граждане с хроническими заболеваниями", - сказал мэр.