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Почти 83% умерших от ковида это граждане старше 60 лет - Собянин

21:36 09.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 83% умерших от коронавируса граждан в Москве - люди в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"Если посмотреть сухую статистику, то она, конечно, ужасает. Почти 83% умерших от ковида это граждане старше 60 лет. Половина из всех умерших - граждане с хроническими заболеваниями", - сказал мэр.

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