Учеными открыт фундаментальный предел максимальной скорости звука

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские и британские физики выяснили, что у скорости звука есть фундаментальный предел, около 36 километров в секунду, который не может быть превышен ни в одном существующем или даже гипотетическом материале. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Лондонского университета королевы Марии (QMUL) со ссылкой на статью в журнале Science Advances.

"Мы считаем, что подобного рода открытия помогут нам раскрыть многие другие научные загадки, в том числе вычислить пределы максимальной вязкости и теплопроводности. Подобные исследования, в свою очередь, крайне важны для создания высокотемпературных сверхпроводников и изучения того, как ведет себя кварково-глюонная плазма и даже черные дыры", - заявил Константин Траченко, профессор QMUL, чьи слова приводит пресс-служба вуза.