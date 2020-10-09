Учеными открыт фундаментальный предел максимальной скорости звука
22:00 09.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские и британские физики выяснили, что у скорости звука есть фундаментальный предел, около 36 километров в секунду, который не может быть превышен ни в одном существующем или даже гипотетическом материале. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Лондонского университета королевы Марии (QMUL) со ссылкой на статью в журнале Science Advances.
"Мы считаем, что подобного рода открытия помогут нам раскрыть многие другие научные загадки, в том числе вычислить пределы максимальной вязкости и теплопроводности. Подобные исследования, в свою очередь, крайне важны для создания высокотемпературных сверхпроводников и изучения того, как ведет себя кварково-глюонная плазма и даже черные дыры", - заявил Константин Траченко, профессор QMUL, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
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