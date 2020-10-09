Власти Канады решили закрыть рестораны, бары, кинотеатры из-за коронавируса
22:20 09.10.2020 Источник: Интерфакс
Жителям столицы Канады Оттавы и крупнейшего города страны Торонто из-за коронавируса с субботы запретили ходить в бары, рестораны, спортивные залы, кино и казино, сообщает телеканал CBC.
Меры также распространяются на район Пил на юге провинции Онтарио, они будут действовать, по меньшей мере, 28 дней. Власти Онтарио призвали людей выходить из дома только в случае крайней необходимости, но школы и детские сады пока останутся открыты.
По словам властей, если тренд сохранится, провинцию могут ожидать "худшие сценарии" развития ситуации, как на севере Италии или в Нью-Йорке.
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