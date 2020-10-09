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COVID-19 отправил на больничный более половину работников ЦИК Украины

22:50 09.10.2020 Источник: Интерфакс

В аппарате Центральной избирательной комиссии Украины у 36 человек подтвержден диагноз Covid-19, заявляет член ЦИК Юрий Мирошниченко.

"63 человека из состава аппарата Центральной избирательной комиссии (всего в нем работает 281 человек - ИФ) находятся на больничном, 36 лиц с подтвержденным ковидом", - сообщил Мирошниченко вечером в пятницу в эфире телеканала "Интер".

По его словам, подобная ситуация - и в территориальных избирательных комиссиях, но там существует механизм замены членов. "Членов Центральной избирательной комиссии (их 17 - ИФ) заменить нельзя. У нас сейчас двое находятся на больничном", - рассказал Мирошниченко.

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