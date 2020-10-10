Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе - заявление
08:30 10.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения и Азербайджан приняли заявление по итогам консультаций в Москве, стороны согласовали прекращение огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших. Текст совместного заявления зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста", - говорится в тексте заявления.
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