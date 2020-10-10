0
0
24
НОВОСТИ

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе - заявление

08:30 10.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения и Азербайджан приняли заявление по итогам консультаций в Москве, стороны согласовали прекращение огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших. Текст совместного заявления зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста", - говорится в тексте заявления.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

22:50 09.10.2020
COVID-19 отправил на больничный более половину работников ЦИК Украины
0
448
22:20 09.10.2020
Власти Канады решили закрыть рестораны, бары, кинотеатры из-за коронавируса
0
519
22:00 09.10.2020
Учеными открыт фундаментальный предел максимальной скорости звука
0
779
21:36 09.10.2020
Почти 83% умерших от ковида это граждане старше 60 лет - Собянин
0
561
21:20 09.10.2020
Президент США "похвастался" своими антироссийскими инициативами
0
767
21:10 09.10.2020
Закрывать непродовольственные магазины и ночные клубы в Москве не планируется
0
524
20:50 09.10.2020
Россия и Китай лишь мечтают об оружии, которое есть у США - Трамп
0
658
20:30 09.10.2020
Власти США готовят новый пакет антикризисных мер на рекордную сумму
0
594
20:15 09.10.2020
Поставлен новый рекорд роста заболеваемости COVID-19 за сутки в мире - ВОЗ
0
663
20:00 09.10.2020
К программе COVAX присоединилась 171 страна - ВОЗ
0
557

Возврат к списку