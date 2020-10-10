Режим ЧС ввели в Кежемском районе Красноярского края из-за разлива нефтепродуктов в Ангару
08:40 10.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Муниципальный режим ЧС введен в Кежемском районе Красноярского края из-за разлива нефтепродуктов в реку Ангару. Об этом говорится в сводке регионального главка МЧС, опубликованной в субботу.
"Введен режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара. Постановление администрации Кежемского района от 9 октября", - говорится в сводке.
Как уточнили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе района, разлив произошел еще 2 октября, информация о нем поступила в пятницу. "На базе (в городе Кодинск) при раскачке баржи произошел разлив топлива, примерно полтонны", - сообщил представитель ЕДДС. Сейчас идет уборка нефтепродуктов, используется сорбент.
Также режим ЧС введен на территории Юксеевского сельсовета Большемуртинского района на предприятии "Север". По информации ЕДДС района, там распили бочку с отходами ГСМ, в результате чего они попали в канаву.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, силы и средства ведомства пока не привлекались.
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