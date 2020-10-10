Участники акции в поддержку Фургала в Хабаровске устанавливают палатки на центральной площади

08:50 Источник: Эхо Москвы

В Хабаровске участники субботней акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала устанавливают палатки на центральной площади у здания правительства края. Некоторые говорят, что будут там ночевать, передает местный интернет-портал Dvhab.

Издание отмечает, что из-за вчерашних задержаний, собравшиеся настроены агрессивно. В какой-то момент они попытались сорвать маски с силовиков и взяли их в кольцо. Люди называют сотрудников полиции «предателями народа». Эхо Москвы