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Председатель латвийского общества военных ветеранов выслан в Россию

09:00 10.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Председатель латвийского Республиканского общества военных ветеранов, россиянин Владимир Норвинд выслан из Латвии в Россию. Об этом написал в Facebook латвийский правозащитник Александр Гапоненко. По его словам, Норвинда задержали накануне. Вначале его доставили в центр содержания нелегальных мигрантов, а затем принудительно выдворили из страны. Гапоненко считает, что официальным основанием для депортации послужило аннулирование вида на жительство Норвинда. «Неудовольствие латвийских властей вызвала активность бывших российских военных, общественная организация которых насчитывала почти 2 тысячи человек».

В свою очередь, глава псковского территориального представительства МИДа России Александр Иванов сказал ТАСС, что в момент депортации Норвинд почувствовал себя плохо. Ранее он готовился к операции на сердце, которую ему планировалось провести в Латвии.  Эхо Москвы

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