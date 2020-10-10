0
0
89
НОВОСТИ

В Калининграде обнаружены около 300 мешков с человеческими костями

09:30 10.10.2020 Источник: Эхо Москвы

В Калининграде найдены около 300 мешков с человеческими костями. Их обнаружили в одном из помещений немецкого форта «Штайн», сообщают РИА Новости со ссылкой на региональный Следственный комитет. Началась доследственная проверка. Согласно предварительным данным, мешки складировала занимавшаяся археологическими изысканиями организация. Свою деятельность она вела с 2013 года. По данным источника ТАСС, обнаруженные костные останки могут относиться к периоду Первой мировой войны и ранее.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 10.10.2020
Пашинян заявил о стремлении Турции к мировой экспансии
0
22
09:00 10.10.2020
Председатель латвийского общества военных ветеранов выслан в Россию
0
140
08:50 10.10.2020
Участники акции в поддержку Фургала в Хабаровске устанавливают палатки на центральной площади
0
166
08:40 10.10.2020
Режим ЧС ввели в Кежемском районе Красноярского края из-за разлива нефтепродуктов в Ангару
0
151
08:30 10.10.2020
Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе - заявление
0
207
22:50 09.10.2020
COVID-19 отправил на больничный более половину работников ЦИК Украины
0
501
22:20 09.10.2020
Власти Канады решили закрыть рестораны, бары, кинотеатры из-за коронавируса
0
568
22:00 09.10.2020
Учеными открыт фундаментальный предел максимальной скорости звука
0
862
21:36 09.10.2020
Почти 83% умерших от ковида это граждане старше 60 лет - Собянин
0
616
21:20 09.10.2020
Президент США "похвастался" своими антироссийскими инициативами
0
835

Возврат к списку