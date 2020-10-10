В Калининграде обнаружены около 300 мешков с человеческими костями
09:30 10.10.2020 Источник: Эхо Москвы
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