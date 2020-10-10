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Пашинян заявил о стремлении Турции к мировой экспансии

10:00 10.10.2020 Источник: Lenta.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о стремлении Турции к мировой экспансии. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Republica, текст которого размещен на сайте главы правительства.

По его словам, Армения и Нагорный Карабах — последние препятствия на пути экспансионизма Турции. Если международное сообщество срочно не вмешается в ситуацию, то скоро «увидит турок у ворот Вены, как это было в XVII веке», предупредил Пашинян.

Он призвал западные страны признать, что Нагорный Карабах подвергся нападению со стороны Азербайджана, войска которого проводили учения с турецкими войсками. Кроме того, армяне этого региона находятся под угрозой геноцида, и единственный способ предотвратить такой сценарий — признать его независимость.

Ереван и Баку договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня — 12:00 10 октября. Конкретные параметры режима перемирия будут согласованы дополнительно.  Lenta.Ru

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