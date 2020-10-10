В США отменили дебаты Трампа и Байдена, назначенные на 15 октября
10:30 10.10.2020 Источник: РБК
Дебаты между действующим президентом США и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом, запланированные на 15 октября, не состоятся. Об этом говорится в заявлении Комиссии по президентским дебатам (CPD).
«Теперь очевидно, что 15 октября дебатов не будет, и CPD сосредоточит внимание на подготовке к финальным президентским дебатам, запланированным на 22 октября», — говорится в заявлении комиссии. РБК
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