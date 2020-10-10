Утечку воздуха на МКС попробуют ликвидировать с помощью американского пластилина
11:30 10.10.2020 Источник: Газета.Ru
Экипаж Международной космической станции может заделать возможные места утечки воздуха американским пластилином. Об этом следует из переговоров МКС с Землей, трансляция которых ведется на сайте NASA.
С соответствующей просьбой к космонавту Ивану Вагнеру обратился Подмосковный центр управления полетами.
Так, россиянину предстоит использовать герметик для ликвидации двух мест в промежуточной камере модуля «Звезда». Утечки были зафиксированы в области герметичной платы с волноводами широкополосной системы связи, а также в зоне трубопроводов системы терморегулирования.
Ранее подмосковный центр управления полетами попросил российского космонавта Ивана Вагнера «максимально заклеить скотчем» район стыковочного узла, где предположительно находится отверстие или трещина.
9 октября утром космонавты обнаружили, что давление в «протекающем» отсеке опустилось до 715 мм рт. ст., хотя вечером оно составляло 732 мм рт. ст. Газета.Ru
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