Неймар превзошел рекорд Месси

12:30 Источник: Газета.Ru

Нападающий сборной Бразилии Неймар побил рекорд форварда национальной команды Аргентины Лионеля Месси, сообщает Opta.

Бразильские футболисты разгромили команду Боливии со счетом 5:0 в отборочном матче на чемпионат мира — 2022. Неймар в этом поединке совершил 18 успешных обводок, что стало лучшим результатом среди трех последних отборов на мировые первенства.

Таким образом, форвард побил рекорд Месси, который в 2011 году сделал 15 успешных обводок в игре с Колумбией. Газета.Ru