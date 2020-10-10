Неймар превзошел рекорд Месси
12:30 10.10.2020 Источник: Газета.Ru
Нападающий сборной Бразилии Неймар побил рекорд форварда национальной команды Аргентины Лионеля Месси, сообщает Opta.
Бразильские футболисты разгромили команду Боливии со счетом 5:0 в отборочном матче на чемпионат мира — 2022. Неймар в этом поединке совершил 18 успешных обводок, что стало лучшим результатом среди трех последних отборов на мировые первенства.
Таким образом, форвард побил рекорд Месси, который в 2011 году сделал 15 успешных обводок в игре с Колумбией. Газета.Ru
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