Число заразившихся коронавирусом в России вновь обновило максимум с начала пандемии
11:00 10.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 12 846, это максимум с начала пандемии. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Количество выявленных случаев обновляет максимум второй день подряд, в пятницу штаб сообщал о 12 126 инфицированных за сутки. Прирост в относительном выражении держится на уровне 1%. Всего, по данным штаба, в стране заразились 1 285 084 человека.
Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 6 781, до 1 016 202. По данным штаба, доля вылечившихся вновь сократилась, уменьшившись до 79,1% от общего числа инфицированных.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 197 против 201 днем ранее. Всего с начала эпидемии умерли 22 454 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,75%, следует из данных штаба.
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