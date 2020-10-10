По космическим снимкам установлено судно, сбросившее воды у Халактырского пляжа на Камчатке
13:00 10.10.2020 Источник: Интерфакс
Судно, в конце сентября сбросившее воды у Халактырского пляжа на Камчатке, установлено с помощью мониторинга космических снимков, однако этот сброс не мог вызвать сложившуюся ситуацию с загрязнением Авачинского залива, сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов.
"По данным института космических исследований Российской академии наук, обнаружен корабль, который проходил 23 сентября в 7:00 вблизи Халактырского пляжа, с которого был осуществлен сброс вод. Сам объем очень незначительный, и, конечно, он не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории. Но даже по этому случаю (...) данные уже переданы в правоохранительные органы", - сказал Солодов в видеоролике, размещенном в субботу в его официальном аккаунте в соцсети.
По его словам, имеющаяся система мониторинга позволяет добиваться привлечения к ответственности всех нарушителей природоохранного законодательства.
"Мы просто не умеем ей пользоваться. Комплексные системы будем запускать в ближайшее время. Они позволят нам быть уверенными, что ни один нарушитель, ни один человек, загрязняющий природу, не уйдёт от ответственности", - сказал Солодов.
В конце сентября местные жители и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа. Сообщалось о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных, поступали жалобы на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания.
После проверки воды специалисты выявили превышения по фосфатам в 10,8 раз, по железу - в 7,2 раза, по фенолам - в 6,9 раза, по аммонию - в 6,2 раза. Причина загрязнения и источник пока не установлены.
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