Азербайджан и Армения обвиняют друга друга в нарушении режима прекращения огня
15:00 10.10.2020 Источник: Эхо Москвы
Азербайджан и Армения обвиняют друга друга в нарушении вступившего сегодня в силу режима прекращения огня. В Ереване заявили о ракетном ударе по селам в окрестностях города Капан, а в Баку – об обстрелах городов Тертер и Агдам на линии соприкосновения. О прекращении огня для обмена телами убитых накануне договорились в Москве министры иностранных дел двух стран. Переговоры шли 10 часов. В Баку и Ереване оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха более 30 лет.
Стороны вели активные боевые действия в регионе почти две недели. Эхо Москвы
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