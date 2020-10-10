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Субботняя акция в Хабаровске в поддержку Фургала завершилась вмешательством ОМОНа

16:00 10.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Традиционная субботняя акция в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала завершилась вмешательством ОМОНа. По данным мэрии города, задержаны 30 человек, два человека были доставлены в больницу. По разным оценкам СМИ, в марше по центральным улицам участвовали от тысячи до трех тысяч человек, в администрации Хабаровске говорят о пятистах участниках. Городские власти отметили, что протестующие разбили в центре города три палатки и установили мощные динамики, которые мешали прохожим. Протестные акции в Хабаровске в поддержку арестованного бывшего губернатора идут каждый день на протяжении более трех месяцев. Власти впервые решили их разогнать.  Эхо Москвы

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