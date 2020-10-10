Возвращать жесткие ограничения нельзя, сознательность надо воспитывать штрафами - Онищенко

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возвращение в России жестких коронавирусных ограничений по аналогии с весенними недопустимо с экономической и медицинской точки зрения, считает академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. По его мнению, нужно воспитать в россиянах сознательное отношение к своему здоровью и к окружающим, в том числе посредством наказаний за безответственность.

"Не надо, я убежден и говорю: не надо. Возвращаться к весенним (ограничениям) - это демонстрировать свою безграмотность. Надо в каждом конкретном случае разбираться", - заявил он ТАСС.

По мнению Онищенко, если заразился ребенок, надо отправлять на карантин отдельный класс или, если необходимо, учебное заведение. "Потому что мы уже закрыли экономику на три месяца, все сидели по домам. И чем это кончилось - 7% потери ВВП. А кто потерял, нефтяники, газовики? Нет, школы потеряли и больницы", - добавил он.

"Наша с вами задача - воспитать ответственное отношение к собственному здоровью. В том числе и через штрафы, в том числе и через наказания", - уверен бывший главный санитарный врач РФ. При этом, по его убеждению, россиян нужно сначала обеспечить доступными средствами индивидуальной защиты.

Возвращение жестких ограничительных мер вплоть до карантина может пагубно сказаться и с медицинской точки зрения, предостерег Онищенко. "(Это) люди, сидящие взаперти в условиях гиподинамии и хронического стресса, не получающие медицинскую помощь. Смертность мы получим - ну, не от ковида, а опосредованную ковидом. И уже получили", - заключил он.

В пятницу в федеральном оперативном штабе сообщили, что число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 12 126 - максимум с начала пандемии. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что следующая неделя станет в столице решающей в ситуации с распространением коронавируса: если уже действующие предписания будут строго соблюдаться, то появится шанс "стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер".