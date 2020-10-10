Число инфицированных коронавирусом в Индии приблизилось к 7 млн

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии выросло за 24 часа на 73 272 и достигло 6 979 423. Как сообщает в субботу индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи на своем сайте, количество летальных исходов увеличилось за сутки на 926 и достигло 107 416.

По данным ведомства, число выздоровевших пациентов увеличилось за сутки на 82 753 и составило 5 988 822. Уже три недели подряд суточное число вылечившихся пациентов в Индии превышает число новых заболевших. Коэффициент выздоровления в Индии составил утром в субботу 85,8% от общего числа инфицированных, показатель смертности более месяца стабильно держится на уровне около 1,5%. Лечение в стране проходят 883 185 пациентов.

Индия с 7 сентября занимает второе место в мире по общему числу заразившихся за время пандемии, уступая лишь США (7 664 088 заболевших). По количеству смертей Индия находится на третьем месте, уступая США (213 772) и Бразилии (149 639).

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в штатах Махараштра (1 506 018), Андхра-Прадеш (744 864), Карнатака (690 269).

Как указывает Минздрав, Индия также остается в числе лидеров по тестированию населения на коронавирус: в стране было произведено более 85 млн тестов, только за последние 24 часа выполнено 1 164 018 таких анализов. Как заявил журналистам министр здравоохранения Харш Вардхан, индийская медицина сформировала для себя мантру: "тестировать, отслеживать, лечить", следование которой помогает побеждать инфекцию.