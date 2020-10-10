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В США священника арестовали за групповой секс на алтаре

13:20 10.10.2020 Источник: Lenta.ru

В американском городе Новый Орлеан, штат Луизиана, священник снял видео, как занимался сексом с двумя доминатрикс на алтаре католической церкви. Об этом сообщает New York Post.

Служителя церкви Трэвиса Кларка уличили в групповом сексе 30 сентября. Прохожий заметил, что в позднее время в церкви святых Петра и Павла продолжает гореть свет. Он заглянул внутрь и увидел, как полуобнаженный священник занимается сексом с двумя женщинами в корсетах и туфлях на высоких каблуках. На алтаре было установлено сценическое освещение и лежали секс-игрушки.

Возле Кларка и его любовниц стоял штатив с телефоном, записывающим порноролик. Очевидец запечатлел священника на видео и обратился в полицию. Кларка и его партнерш — 41-летнюю Минди Диксон и 23-летнюю Мелиссу Ченг — арестовали. Полиция установила, что трио вступило в интимную связь по обоюдному согласию. Их обвинили в непристойном поведении.

В ходе расследования выяснилось, что Диксон, работающая порноактрисой, за день до инцидента написала в соцсетях, что едет в Новый Орлеан, чтобы встретиться с еще одной доминатрикс и «осквернить дом Божий». После ареста Кларка отстранили от служения в церкви.  Lenta.Ru

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