МХАТ проверяет знание работ Дугина при приеме на работу - СМИ
14:00 10.10.2020 Источник: РБК
В МХАТ им. М.Горького претендентов на работу в театре просят теперь рассказать о своем отношении к религиозным ценностям, йоге и другим телесным практикам, алкоголю, курению, а также о взаимоотношениях с родственниками. Эти вопросы содержатся в анкете (есть в распоряжении РБК), которую должен заполнить соискатель, прежде чем его пригласят на собеседование. Опросник предназначен не для всех будущих сотрудников, а только, как говорят в театре, «для работающих со смыслами». Актерам отвечать на вопросы не предлагают.
В финале соискателю предлагается выполнить тестовое задание: посмотреть три видео («в общей сложности, это всего три часа») на официальном канале театра в YouТube и написать небольшую рецензию. Для просмотра предлагают вступительное слово худрука МХАТа Эдуарда Боякова о лекциях Александра Дугина и собственно две лекции философа: «Введение» (курс «Онтология и антропология театра») и «Апофатический театр».
Бояков в разговоре с РБК сказал, что анкеты для соискателей действительно существуют и включают широкий круг вопросов для детального заочного знакомства с кандидатами. Каждую анкету, отметил худрук, он изучает лично.
НОВОСТИ
- 13:20 10.10.2020
- В США священника арестовали за групповой секс на алтаре
- 13:00 10.10.2020
- По космическим снимкам установлено судно, сбросившее воды у Халактырского пляжа на Камчатке
- 12:30 10.10.2020
- Неймар превзошел рекорд Месси
- 12:00 10.10.2020
- КНДР попросила иностранцев не посещать мероприятия в честь годовщины ТПК - Рёнхап
- 11:30 10.10.2020
- Утечку воздуха на МКС попробуют ликвидировать с помощью американского пластилина
- 11:00 10.10.2020
- Число заразившихся коронавирусом в России вновь обновило максимум с начала пандемии
- 10:30 10.10.2020
- В США отменили дебаты Трампа и Байдена, назначенные на 15 октября
- 10:00 10.10.2020
- Пашинян заявил о стремлении Турции к мировой экспансии
- 09:30 10.10.2020
- В Калининграде обнаружены около 300 мешков с человеческими костями
- 09:00 10.10.2020
- Председатель латвийского общества военных ветеранов выслан в Россию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать