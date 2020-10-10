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МХАТ проверяет знание работ Дугина при приеме на работу - СМИ

14:00 10.10.2020 Источник: РБК

В МХАТ им. М.Горького претендентов на работу в театре просят теперь рассказать о своем отношении к религиозным ценностям, йоге и другим телесным практикам, алкоголю, курению, а также о взаимоотношениях с родственниками. Эти вопросы содержатся в анкете (есть в распоряжении РБК), которую должен заполнить соискатель, прежде чем его пригласят на собеседование. Опросник предназначен не для всех будущих сотрудников, а только, как говорят в театре, «для работающих со смыслами». Актерам отвечать на вопросы не предлагают.

В финале соискателю предлагается выполнить тестовое задание: посмотреть три видео («в общей сложности, это всего три часа») на официальном канале театра в YouТube и написать небольшую рецензию. Для просмотра предлагают вступительное слово худрука МХАТа Эдуарда Боякова о лекциях Александра Дугина и собственно две лекции философа: «Введение» (курс «Онтология и антропология театра») и «Апофатический театр».

Бояков в разговоре с РБК сказал, что анкеты для соискателей действительно существуют и включают широкий круг вопросов для детального заочного знакомства с кандидатами. Каждую анкету, отметил худрук, он изучает лично.

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