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Парламент Киргизии утвердил нового премьер-министра

17:30 10.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты парламента Киргизии в субботу утвердила Садыра Жапарова на посту нового премьер-министра республики. Об этом сообщает с места событий корр. ТАСС.

Кандидатуру Жапарова депутаты поддержали единогласно.

Ранее в субботу Садыр Жапаров заявил, что президент страны Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку.

"Я встретился [недавно] с Жээнбековым, он обещал написать заявление об уходе", - сказал Жапаров. По его словам, президент готов уйти в отставку "в случае утверждения нового правительства" во главе с Жапаровым.

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