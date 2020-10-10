Парламент Киргизии утвердил нового премьер-министра
17:30 10.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты парламента Киргизии в субботу утвердила Садыра Жапарова на посту нового премьер-министра республики. Об этом сообщает с места событий корр. ТАСС.
Кандидатуру Жапарова депутаты поддержали единогласно.
Ранее в субботу Садыр Жапаров заявил, что президент страны Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку.
"Я встретился [недавно] с Жээнбековым, он обещал написать заявление об уходе", - сказал Жапаров. По его словам, президент готов уйти в отставку "в случае утверждения нового правительства" во главе с Жапаровым.
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