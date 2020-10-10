Тест на коронавирус у патриарха Кирилла отрицательный - митрополит Иларион
18:30 10.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тест на коронавирус у патриарха Московского и всея Руси Кирилла отрицательный, сообщил в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Патриарх чувствует себя хорошо, тесты у него отрицательные. Но правила распространяются на всех, исключений из правил быть не может, и если существует правило 14-дневного карантина, то его приходится выдерживать всем, начиная от патриарха и кончая самым скромным псаломщиком", - заявил он.
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