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Путин считает, что в большой политике нет друзей

19:00 10.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что в большой политике не бывает друзей.

"В большой политике, вообще-то, нет друзей", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой был опубликован на странице журналиста в "Инстаграм" в субботу.

Ранее в своей речи на юбилейной сессии Генассамблеи ООН 22 сентября президент РФ Владимир Путин говорил о "дефиците гуманизма и доброты в отношениях на межгосударственном, официальном уровне".

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