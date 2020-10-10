Путин считает, что в большой политике нет друзей
19:00 10.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что в большой политике не бывает друзей.
"В большой политике, вообще-то, нет друзей", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой был опубликован на странице журналиста в "Инстаграм" в субботу.
Ранее в своей речи на юбилейной сессии Генассамблеи ООН 22 сентября президент РФ Владимир Путин говорил о "дефиците гуманизма и доброты в отношениях на межгосударственном, официальном уровне".
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