В госпиталях Саратовской области растет дефицит коечного фонда
19:30 10.10.2020 Источник: Интерфакс
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин, зараженный коронавирусом, на своей личной странице в Инстаграме сообщил о нехватке коек для больных COVID-19.
"Места в больницах катастрофически тают, резервы только для тяжелых больных. (...) Дальше может быть хуже, мы действительно держим сотню коек как резерв самым тяжелым", - написал Костин.
"Спрашиваете, сколько в день госпитализируется? Я отвечу: около 300, это ковид. Медуниверситет 400 коек дал, дал 130 врачей для поликлиник, но этого мало (...) Мы продолжаем открывать новые койки, но врачей не хватает",- признался глава регионального Минздрава.
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