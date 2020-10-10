В госпиталях Саратовской области растет дефицит коечного фонда

19:30 Источник: Интерфакс

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин, зараженный коронавирусом, на своей личной странице в Инстаграме сообщил о нехватке коек для больных COVID-19.

"Места в больницах катастрофически тают, резервы только для тяжелых больных. (...) Дальше может быть хуже, мы действительно держим сотню коек как резерв самым тяжелым", - написал Костин.

"Спрашиваете, сколько в день госпитализируется? Я отвечу: около 300, это ковид. Медуниверситет 400 коек дал, дал 130 врачей для поликлиник, но этого мало (...) Мы продолжаем открывать новые койки, но врачей не хватает",- признался глава регионального Минздрава.