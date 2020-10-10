Экоактивистка Грета Тунберг призвала американцев голосовать за Байдена на выборах президента США
20:00 10.10.2020 Источник: Интерфакс
Шведская экологическая активистка Грета Тунберг призвала американцев голосовать на выборах президента США за кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, чтобы помочь климату на планете.
"Я никогда не занимаюсь партийной политикой. Но предстоящие выборы в США выходят за рамки всего этого..." - написала 17-летняя активистка в твиттере.
"Вы все просто организуйтесь, и пусть все проголосуют за Байдена!" - добавила она.
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