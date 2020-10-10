0
0
116
НОВОСТИ

Экоактивистка Грета Тунберг призвала американцев голосовать за Байдена на выборах президента США

20:00 10.10.2020 Источник: Интерфакс

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг призвала американцев голосовать на выборах президента США за кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, чтобы помочь климату на планете.

"Я никогда не занимаюсь партийной политикой. Но предстоящие выборы в США выходят за рамки всего этого..." - написала 17-летняя активистка в твиттере.

"Вы все просто организуйтесь, и пусть все проголосуют за Байдена!" - добавила она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 10.10.2020
Лукашенко встретился с представителями оппозиции, находящимися в СИЗО - СМИ
0
69
19:30 10.10.2020
В госпиталях Саратовской области растет дефицит коечного фонда
0
165
19:00 10.10.2020
Путин считает, что в большой политике нет друзей
0
232
18:30 10.10.2020
Тест на коронавирус у патриарха Кирилла отрицательный - митрополит Иларион
0
204
18:00 10.10.2020
Возвращать жесткие ограничения нельзя, сознательность надо воспитывать штрафами - Онищенко
0
249
17:30 10.10.2020
Парламент Киргизии утвердил нового премьер-министра
0
269
17:00 10.10.2020
Число инфицированных коронавирусом в Индии приблизилось к 7 млн
0
255
16:00 10.10.2020
Субботняя акция в Хабаровске в поддержку Фургала завершилась вмешательством ОМОНа
0
340
15:00 10.10.2020
Азербайджан и Армения обвиняют друга друга в нарушении режима прекращения огня
0
402
14:00 10.10.2020
МХАТ проверяет знание работ Дугина при приеме на работу - СМИ
0
438

Возврат к списку