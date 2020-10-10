Лукашенко встретился с представителями оппозиции, находящимися в СИЗО - СМИ

20:30 Источник: RNS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с задержанными представителями координационного совета и объединенного штаба оппозиции в следственном изоляторе КГБ, сообщил телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента.

«Там он четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель президента — услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне», — сообщил канал. RNS